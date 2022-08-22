Новости последнего часа: ФСБ раскрыла дело об убийстве Дугиной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ФСБ раскрыла дело об убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Его подготовили украинские спецслужбы. Об этом сообщило ведомство.

Механизм автоматического назначения соцвыплат расширили для некоторых категорий граждан. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Работу станции метро "Парк Победы" могут ограничить 22 августа из-за праздника. Об этом заявил Дептранс.