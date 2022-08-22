В ФСБ сообщили о раскрытии убийства российской журналистки Дугиной

15:15
Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы. Это последние данные от ФСБ.
Подозреваемая – гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Россию в конце июля года вместе с дочерью. Затем Вовк сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Для наблюдения за журналисткой женщина арендовала автомашину Mini Cooper, на которой трижды меняла номера.
В день убийства преступница пришла на литературно-музыкальный фестиваль "Традиция". Там в качестве почетного гостя присутствовала Дугина.
Взрывное устройство было установлено на днище автомобиля со стороны водителя. Его привели в действие дистанционно. После Вовк вместе с дочерью выехала в Эстонию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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