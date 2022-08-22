Бомба на автомобиле Дарьи Дугиной была приведена в действие дистанционно – СМИ

Бомбу, установленную на автомобиле Дарьи Дугиной, привели в действие дистанционным способом. Об этом написали в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В следственном комитете ранее заявили, что убийство несло заказной характер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.