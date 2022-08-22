ФСБ раскрыла убийство Дугиной: его подготовили украинские спецслужбы

Убийство журналистки Дарьи Дугиной раскрыто, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Гражданка Украины прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения. "В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", – сообщили в ФСБ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.