Новости последнего часа: власти МО направили пожарных для тушения огня в Рязанской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подмосковье направило дополнительные силы для помощи в тушении пожаров в Рязанской области. Об этом сообщили власти региона.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян.

Adidas и Reebok готовятся возобновить работу в России с новым владельцем в сентябре. Об этом написали СМИ.