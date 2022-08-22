Новости последнего часа: бомбу в машине Дарьи Дугиной привели в действие дистанционно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Установленную на машине Дарьи Дугиной бомбу привели в действие дистанционно.

Оплату на выезде введут на 59 парковках со шлагбаумом в столице до конца 2022 года, сообщили в Дептрансе.

Обувные магазины Crocs возобновили работу в России, рассказали клиенты.