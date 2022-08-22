Убийство Дарьи Дугиной несло заказной характер – СК

Убийство Дарьи Дугиной несло заказной характер, так посчитали в следственном комитете. Специалисты ведомства начали проводить различные экспертизы – изучать взрывное устройство, проверять записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.

Многие посчитали, что целью покушения была не Дарья, а ее отец – философ и политолог Александр Дугин. Какие версии есть у следствия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.