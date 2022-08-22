СК возбудил дело об убийстве после подрыва автомобиля дочери Дугина

Убийство Дарьи Дугиной уже называют заказным, но она, скорее всего, стала случайной жертвой. Все обстоятельства трагедии до сих пор не восстановили. На парковке, где могли заминировать машину, не работали камеры. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после подрыва автомобиля в Московской области.

Отец погибшей девушки, политолог и философ Алексндр Дугин, рассказал, что они неоднократно получали угрозы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.