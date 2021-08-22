Пожар под Самарой перекинулся на жилые дома и нацпарк

Пожар под Самарой из-за пала травы огонь перекинулся на жилые дома и нацпарк.

В Самарской области продолжается крупный пожар. Под угрозой – два населенных пункта. Уже сгорело 18 строений.

Как сообщили в региональном МЧС, никто не пострадал. Тушение огня продолжается второй день.

Накануне из-за пала травы в лесных зонах огонь перекинулся на национальный парк. За ночь огонь прошел 500 гектаров.

Отмечается, что в ликвидации участвуют почти 600 человек и 130 единиц техники. Авиация сбросила более 250 тонн воды. Работы осложняют жара под 40 градусов и сильный ветер.