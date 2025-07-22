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22 июля, 22:15

Происшествия

В Москве задержали главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова

В Москве задержали главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова

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В Москве задержали главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова, а также его коллегу. Их подозревают в даче взятки и уже доставили к следователю для допроса. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Также были проведены обыски, во время которых изъяли различные документы и электронные носители. В то же время на территории Белгородской области, Красноярского и Краснодарского края задержали троих сотрудников полиции, которые могли передавать информацию телеграм-каналу Baza. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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