Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 июля

В Москве задержали и доставили для допроса главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова, а также его коллегу, подозреваемых в даче взятки. Также были проведены обыски, во время которых изъяли различные документы и электронные носители. На территории Белгородской области, а также Красноярского и Краснодарского края задержали троих сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали информацию телеграм-каналу.

В центре Москвы 22 июля выпала треть месячной нормы осадков, сообщили в центре погоды «Фобос». Из-за ливня подтопило не только улицы, но и Филевскую линию метро. В настоящее время городские службы оперативно устраняют последствия аномальной погоды.

Сухие грозы стали причиной новых лесных пожаров в Бурятии. За минувшие сутки в регионе обнаружили еще два возгорания. По данным лесного хозяйства республики, специалистам удалось потушить 6 пожаров, однако огнем до сих пор охвачены почти 450 гектаров.