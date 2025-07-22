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Новости

Новости

22 июля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 июля

Автоблогер Гаджи Гаджиев получил 3 года колонии-поселения за ДТП с пострадавшими

Новости регионов: 8 человек пострадали в массовой аварии в Калининграде

Асфальт на мосту в СНТ "Юбилейный-110" обвалился под ногами жителей

Один российский турист попал в больницу после ДТП в Турции

Новости мира: в Манчестере автобус врезался в мост

Новости регионов: в Кабардино-Балкарии объявлен режим ЧС из-за селевых потоков

Десятки домов остались без транспортного сообщения после разрушения моста в Истре

В Турции автобус с российскими туристами попал в аварию

Новости регионов: краснокнижный леопард попал на видео в Приморском крае

В Москве задержали и доставили для допроса главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова, а также его коллегу, подозреваемых в даче взятки. Также были проведены обыски, во время которых изъяли различные документы и электронные носители. На территории Белгородской области, а также Красноярского и Краснодарского края задержали троих сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали информацию телеграм-каналу.

В центре Москвы 22 июля выпала треть месячной нормы осадков, сообщили в центре погоды «Фобос». Из-за ливня подтопило не только улицы, но и Филевскую линию метро. В настоящее время городские службы оперативно устраняют последствия аномальной погоды.

Сухие грозы стали причиной новых лесных пожаров в Бурятии. За минувшие сутки в регионе обнаружили еще два возгорания. По данным лесного хозяйства республики, специалистам удалось потушить 6 пожаров, однако огнем до сих пор охвачены почти 450 гектаров.

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