22 июля, 16:15Происшествия
Новости регионов: 8 человек пострадали в массовой аварии в Калининграде
Один ребенок и семеро взрослых пострадали в массовой аварии в Калининграде. Инцидент произошел на пересечении Аллеи Смелых и улицы Большой Окружной, где столкнулись сразу 4 легковушки и один грузовик. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Тем временем в Авачинской бухте появился светящийся планктон. Микроскопические организмы излучают свет из-за особой химической реакции, которую можно наблюдать во время движения воды.
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