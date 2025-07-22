Новости регионов: 8 человек пострадали в массовой аварии в Калининграде

Один ребенок и семеро взрослых пострадали в массовой аварии в Калининграде. Инцидент произошел на пересечении Аллеи Смелых и улицы Большой Окружной, где столкнулись сразу 4 легковушки и один грузовик. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Тем временем в Авачинской бухте появился светящийся планктон. Микроскопические организмы излучают свет из-за особой химической реакции, которую можно наблюдать во время движения воды.

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