22 июля, 13:15Происшествия
Асфальт на мосту в СНТ "Юбилейный-110" обвалился под ногами жителей
В Истринском районе Подмосковья дожди размыли единственный автомобильный мост в СНТ "Юбилейный-110". Асфальт обвалился буквально под ногами у жителей, десятки домов оказались отрезаны от дорог и инфраструктуры.
Сейчас на месте работают специалисты, ведутся работы по устранению последствий ливней и восстановлению моста. Местные жители жалуются на протекающие крыши и повторяющиеся проблемы с ремонтом в квартирах.
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