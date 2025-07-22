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22 июля, 13:15

Происшествия

Асфальт на мосту в СНТ "Юбилейный-110" обвалился под ногами жителей

Асфальт на мосту в СНТ "Юбилейный-110" обвалился под ногами жителей

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В Истринском районе Подмосковья дожди размыли единственный автомобильный мост в СНТ "Юбилейный-110". Асфальт обвалился буквально под ногами у жителей, десятки домов оказались отрезаны от дорог и инфраструктуры.

Сейчас на месте работают специалисты, ведутся работы по устранению последствий ливней и восстановлению моста. Местные жители жалуются на протекающие крыши и повторяющиеся проблемы с ремонтом в квартирах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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