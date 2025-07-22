Один российский турист попал в больницу после ДТП в Турции

В Турции один российский турист был доставлен в больницу после аварии с автобусом, следовавшим из аэропорта Антальи в Сиде. В салоне находились 33 пассажира, серьезных травм ни у кого нет. Остальных туристов доставили в отели, всем оказывается необходимая помощь.

Все россияне были застрахованы, на месте работают представители туроператора. По данным телеграм-каналов, автобус начало заносить на мосту, водитель направил транспорт в ограждение, чтобы избежать падения. Автобус получил серьезные повреждения, выбиты стекла.

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