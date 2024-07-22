Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 22 июля.

Возгорание произошло в районе кровли в двухэтажном старом здании в Большом Сухаревском переулке, доме 13, строении 2, где располагается магазин. Огонь охватил мансарду и крышу здания. По предварительным данным экстренных служб, горят утеплитель и деревянный обрешетник с электропроводами.

Между тем на улицу Сергия Радонежского вернется трамвай. Этот маршрут существовал более 70 лет назад. Новый участок свяжет площади Рогожская Застава и Андроньевскую. Линию в Таганском районе планируют запустить до конца этого года.

Тем временем комплекс городского хозяйства заранее предупредил москвичей о непогоде в ночь на 23 июля. Водителей призвали быть аккуратнее на дорогах, так как во время дождя резко снижается видимость. Кроме того, чтобы исключить подтопления, в городе дежурят коммунальные службы, где необходимо очищают ливневки.