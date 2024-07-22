Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 июля

Пожар начался в Большом Сухаревском переулке

Новости регионов: в МАК установили причины крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Возгорание произошло в жилом доме в деревне Путилково

Новости регионов: сотрудника квест-комнаты, где погибли две девушки, задержали в Махачкале

Новости регионов: две девушки погибли из-за пожара в квест-комнате в Махачкале

Таксист вымогал у бывшей сожительницы миллион рублей в Домодедове

Драка с участием бойца MMA произошла во Внукове

Новости мира: вице-президент США Харрис готова заменить Байдена в президентской гонке

36 млн бесплатных пересадок совершили пассажиры D3 и D4 с августа 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 22 июля.

Возгорание произошло в районе кровли в двухэтажном старом здании в Большом Сухаревском переулке, доме 13, строении 2, где располагается магазин. Огонь охватил мансарду и крышу здания. По предварительным данным экстренных служб, горят утеплитель и деревянный обрешетник с электропроводами.

Между тем на улицу Сергия Радонежского вернется трамвай. Этот маршрут существовал более 70 лет назад. Новый участок свяжет площади Рогожская Застава и Андроньевскую. Линию в Таганском районе планируют запустить до конца этого года.

Тем временем комплекс городского хозяйства заранее предупредил москвичей о непогоде в ночь на 23 июля. Водителей призвали быть аккуратнее на дорогах, так как во время дождя резко снижается видимость. Кроме того, чтобы исключить подтопления, в городе дежурят коммунальные службы, где необходимо очищают ливневки.

Читайте также
происшествияпожартранспортобществопогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика