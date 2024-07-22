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Новости

22 июля, 19:30

Происшествия

Новости регионов: в МАК установили причины крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Новости регионов: в МАК установили причины крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

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В Межгосударственном авиационном комитете установили обстоятельства крушения SSJ 100 в Подмосковье. Сообщается, что перед крушением самолет управлялся вручную. В какой-то момент борт превысил скорость, после чего начал пикировать. При этом экипаж пробовал решить проблему с помощью рукояти управления, однако им это не удалось.

Тем временем в Углегорском районе Сахалина ввели режим ЧС из-за сильнейших ливней, накрывших регион. Местные власти сообщают, что подтоплены уже примерно 40 домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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