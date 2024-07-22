Новости регионов: сотрудника квест-комнаты, где погибли две девушки, задержали в Махачкале

Аниматора квест-комнаты в Махачкале, где из-за пожара погибли две девушки, задержали. На допросе он признался, что не рассчитал количество бензина, чтобы зажечь перчатку, а потом не смог ее потушить, из-за чего начался пожар. Пострадавших привезли в больницу, но там их спасти не смогли. Также пострадал один мужчина. Аниматора подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Якутии жителей села Оргет эвакуируют из-за приближения лесного пожара, сообщают местные власти. В данный момент в безопасное место перевозят беременных женщин, инвалидов, людей с болезнями органов дыхания, пожилых и детей. Крупный лесной пожар площадью почти шесть тысяч гектаров находится всего в шести километрах от села.

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