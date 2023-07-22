Фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского доставили в больницу Симферополя

Фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, раненного в зоне спецоперации, доставили в больницу Симферополя. Журналист в стабильном состоянии, у него сквозное ранение ног. Михальческий попал под обстрел ВСУ в Запорожской области вместе с корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым и еще несколькими коллегами. Журавлев погиб, еще двое журналистов ранены. Известно, что машину сотрудников нескольких СМИ обстреляли кассетными боеприпасами.

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