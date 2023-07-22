Последствия ЧП из-за прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" ликвидировали

Последствия ЧП из-за прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" уже ликвидировали. Спасатели ищут место прорыва. Во время аварии четыре человека погибли, есть пострадавшие.

Прокуратура города Москвы контролирует результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуроры работают на месте происшествия, координируют деятельность правоохранительных органов и специальных служб.

Подробнее о последних новостях – на телеканале Москва 24.