Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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22 июля, 20:15

Происшествия

Последствия ЧП из-за прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" ликвидировали

Последствия ЧП из-за прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" ликвидировали

В городе Луга Ленинградской области обрушился пешеходный мост

Сотрудники МЧС рассказали о ситуации в ТЦ "Времена года"

В ТЦ "Времена года" прокомментировали прорыв трубы с горячей водой

Девять человек госпитализировали при прорыве трубы в ТЦ "Времена года"

При прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" погибли четыре человека

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По факту гибели четырех человек в ТЦ "Времена года" возбуждено уголовное дело

Четыре человека погибли при прорыве трубы в ТЦ "Времена года"

Трубу с горячей водой прорвало в столичном ТЦ "Времена года"

Последствия ЧП из-за прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" уже ликвидировали. Спасатели ищут место прорыва. Во время аварии четыре человека погибли, есть пострадавшие.

Прокуратура города Москвы контролирует результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуроры работают на месте происшествия, координируют деятельность правоохранительных органов и специальных служб.

Подробнее о последних новостях – на телеканале Москва 24.

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