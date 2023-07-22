В городе Луга Ленинградской области обрушился пешеходный мост

В городе Луга Ленинградской области обрушился пешеходный подвесной мост. На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно, что мост сложился как картон, рядом толпы людей.

Пострадавшим оказывают помощь. В городе проходил фольклорный праздник. Зрители ждали одного из ключевых событий представления. Народ заполонил мост. Конструкция не выдержала веса и обвалилась. Один человек погиб.

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