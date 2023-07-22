Два мотоциклиста попали в больницу после ночной аварии на Профсоюзной улице. По предварительной версии, они врезались в рейсовый автобус.

Обломки байков разбросало практически на всю проезжую часть, для машин остался только один правый ряд, поэтому движение в районе ДТП было сильно затруднено. Точные обстоятельства аварии устанавливает группа разбора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.