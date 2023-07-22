09:15Происшествия
Два мотоциклиста попали в больницу после ночной аварии на Профсоюзной улице
Два мотоциклиста попали в больницу после ночной аварии на Профсоюзной улице. По предварительной версии, они врезались в рейсовый автобус.
Обломки байков разбросало практически на всю проезжую часть, для машин остался только один правый ряд, поэтому движение в районе ДТП было сильно затруднено. Точные обстоятельства аварии устанавливает группа разбора.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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