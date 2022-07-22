Ресторан загорелся на Патриарших прудах

На Патриарших прудах загорелся ресторан. Заведение находится в Ермолаевском переулке.

Из дверей повалил густой дым. Людей из здания эвакуировали. На место ЧП уже приехали пять пожарных машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.