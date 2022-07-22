В Хабаровске произошло ДТП с участием скорой помощи

В Хабаровске произошла авария с участием скорой помощи. Водитель легковушки ехал на зеленый сигнал светофора, но не заметил неотложку с сиреной. При столкновении машина скорой перевернулась на бок. В результате ДТП травмы получили три человека, в том числе младенец, которого везли в больницу. Сейчас все пострадавшие проходят обследование.

Хабаровский край обогнал Якутию по площади природных пожаров. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Он поручил МЧС направить для борьбы с огнем вертолет. В крае действует более 70 лесных пожаров, в том числе и в труднодоступных районах. Туда перебрасывают дополнительные силы спасателей. В Якутии полыхают более 50 пожаров. Кроме того, серьезная ситуация в Коми, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Мусорный полигон загорелся в городе Березовском под Екатеринбургом. Запах гари и дым от огромной свалки разнесся по всей округе. Тушение осложняла ветреная погода и отсутствие гидрантов. На место пришлось вызывать мобильную насосную станцию. Огонь локализовали на площади две тысячи квадратов, очаг осыпали грунтом. К расследованию пожара уже подключилась прокуратура. Известно, что полигон отходов должны были рекультивировать.

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