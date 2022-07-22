Новости мира: 18 человек погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро

18 человек погибли во время полицейской операции в бразильском Рио-де-Жанейро. Это было столкновение с бандой автоугонщиков. Как сообщили журналисты, в числе погибших – полицейский и местная жительница. Остальные – подозреваемые в грабежах. По сообщениям из полиции, в операции участвовали сотни спецназовцев, задействовали бронемашины и вертолеты. Изъяты десятки мотоциклов, крупнокалиберный пулемет, винтовки и пистолеты.



Кадры с тяжелой военной техникой на улицах Китая появились в Сети. Телеграм-каналы сообщили, что власти таким образом защищают банки от обманутых вкладчиков. Официального подтверждения этой информации нет. Уже несколько месяцев жители Китая требуют вернуть им деньги со счетов, заблокированных мошенниками. Некоторым клиентам банка частично вернули сбережения, а другим предложили проявить терпение.

В Израиле во время вечеринки провалилось дно бассейна. В образовавшуюся семиметровую воронку засосало человека. Его до сих пор не нашли. Известно, что это был мужчина 30 лет. В момент ЧП в бассейне находились два человека, но одному удалось выбраться, он получил легкие травмы. Сообщают, что бассейн находится на территории частного дома. Грунт под ним мог провалиться из-за некачественного монтажа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.