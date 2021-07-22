Туристы из Москвы попали под камнепад в Кабардино-Балкарии. Ситуация осложняется тем, что к ним пока не могут добраться спасатели.

Известно, что группа состоит из восьми человек, трое из них пострадали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.