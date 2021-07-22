Найденных в Рузе детей поместили в медицинское учреждение в Москве

Социальные службы разбираются, как помочь найденным в Подмосковье детям. Сейчас они находятся в медицинском учреждении в Москве. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.



Ранее в СМИ появилась информация, что в подмосковной Рузе шестеро детей от 6 до 16 лет месяц жили на улице.

По одним данным, из квартиры их выгнала мать и ее сожитель, по другим – ребят никто не выгонял, однако семья действительно является неблагополучной и состоит на учете. Мать не раз пытались лишить родительских прав.

В СК России по Московской области заявили, что по факту произошедшего организовали проверку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.