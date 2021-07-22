Жильцов дома на юго-востоке Москвы эвакуируют из-за пожара

Жильцов подъезда многоквартирного жилого дома на юго-востоке Москвы эвакуируют из-за пожара в одной из квартир. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание произошло на улице Полбина в доме № 16.