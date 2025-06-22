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22 июня, 18:15

Происшествия

Новости регионов: режим ЧС введен в свердловском Серове после взрыва в жилом доме

Новости регионов: режим ЧС введен в свердловском Серове после взрыва в жилом доме

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Режим ЧС введен в свердловском Серове после взрыва газа в жилом доме. В результате повреждена 21 квартира, в подъезде отключены газ и электричество. По предварительным данным, пострадали 5 человек. Хозяин квартиры получил ожоги более 50% тела.

В Петербурге участники велозаезда устроили нелегальный и громкий марафон под окнами жилых домов. Жители вызвали полицию, в результате чего произошел конфликт. К ситуации подключились патрули из ближайших районов, пришлось перекрывать проезд по нескольким улицам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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