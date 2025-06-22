Новости регионов: тысячи жителей Приморья остались без света из-за паводка

Тысячи жителей Приморья остались без света из-за паводка. Обесточило два района. По данным телеграм-каналов, в реку смыло опору ЛЭП. Стихийное бедствие спровоцировали сильные ливни. Они сопровождались шквалистым ветром. Энергетики уже устраняют повреждения, свет обещают вернуть в течение дня.

Крупный пожар произошел в Каменске-Уральском. Там загорелся ресторан. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров и перешел на крышу здания. В небо поднимались густые столбы черного дыма. Спасателям удалось ликвидировать огонь. О пострадавших не сообщалось.

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