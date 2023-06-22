Новости часа: прокуратура разбирается в причинах пожара на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Чертановская прокуратура разбирается в причинах пожара на территории комплекса сортировки мусора в Москве. Об этом сообщило ведомство.

Кафе и ресторанам Москвы рекомендуют 23 июня закрыть летние веранды из-за непогоды. Об этом заявил департамент торговли и услуг.

ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранных граждан в России. Об этом рассказала пресс-служба.