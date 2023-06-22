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22 июня, 16:00

Происшествия

Новости часа: прокуратура разбирается в причинах пожара на юге Москвы

Новости часа: прокуратура разбирается в причинах пожара на юге Москвы

Крупный пожар произошел на территории завода по сортировке мусора в Чертанове

Площадь пожара в Чертанове достигла 150 квадратных метров

Пожар произошел на мусоросортировочном комплексе на юге Москвы

Пожар вспыхнул на Дорожной улице в Чертанове

В Крыме заявили, что несколько недель потребуется на восстановление Чонгарского моста

Крупный пожар возник на юге Москвы

Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal

Новости часа: Шойгу заявил, что ВСУ готовят дальнейшее наступление

"Актуальный репортаж": более 100 млн рублей заработали коммунальные мошенники на москвичах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Чертановская прокуратура разбирается в причинах пожара на территории комплекса сортировки мусора в Москве. Об этом сообщило ведомство.

Кафе и ресторанам Москвы рекомендуют 23 июня закрыть летние веранды из-за непогоды. Об этом заявил департамент торговли и услуг.

ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранных граждан в России. Об этом рассказала пресс-служба.

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