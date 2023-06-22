"Актуальный репортаж": более 100 млн рублей заработали коммунальные мошенники на москвичах

Более 100 миллионов рублей заработали коммунальные мошенники на москвичах. Они предлагали установить ненужные фильтры, датчики, поменять трубы. Злоумышленники заявляли, что при ЧП по всему дому будут виноваты хозяева выбранной ими квартиры.

В итоге коммунальные мошенники оказались за решеткой. Так ли легко москвичи доверяют людям в спецформе и с удостоверениями? И как правильно защититься от фейковых коммунальщиков?

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