ВСУ обстреляли мосты между Херсонской областью и Крымом – Сальдо

ВСУ утром 22 июня открыли огонь по мостам вблизи Чонгара. Это на административной границе Херсонской области и Крыма. Кадры разрушения в своем телеграм-канале показал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

На одном из участков дорожное полотно пробило насквозь. По предварительной оценке экспертов, удар был нанесен английскими ракетами Storm Shadow. Как подчеркнул Сальдо, на сообщение с полуостровом ЧП не повлияло. Автомобильное движение временно организовано по резервному маршруту.

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