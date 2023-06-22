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Новости мира: 31 человек погиб в результате взрыва газа в ресторане в Китае

Новости мира: 31 человек погиб в результате взрыва газа в ресторане в Китае

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31 человек погиб в результате взрыва газа в ресторане одной из провинций Китая. По предварительной версии, произошла утечка газа. Председатель КНР Си Цзыньпин распорядился максимально тщательно расследовать причины взрыва, оказать всю необходимую помощь раненым и семьям погибших, а также ужесточить требования к безопасности на всех ключевых объектах.

В Париже спасатели разбирают завалы на месте взрыва в здании XIX века. В полиции заявили, что число пострадавших выросло до 37. Четверо из них в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел в здании частной американской школы моды и дизайна на улице Сен-Жак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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