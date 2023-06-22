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Спасательная операция по поиску батискафа "Титан" пока не принесла результатов

Спасательная операция по поиску батискафа "Титан" пока не принесла результатов

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Подводные аппараты ищут пропавший в Атлантике батискаф "Титан". Спасательная операция пока не принесла результатов.

Батискаф "Титан" погрузился в Атлантический океан 19 июня, чтобы дойти до обломков "Титаника". Меньше чем через 2 часа после погружения “Титан” перестал выходить на связь. На поиски отправились корабли и самолеты и из других стран.

Что не так было с батискафом и есть ли еще надежда на чудо? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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