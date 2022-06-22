Больше десятка автобусов застряли в пробке в Ховрине

Больше десяти автобусов застряли в пробке в районе Ховрино. Причиной огромного затора стала автоавария. На двухполосной дороге столкнулись две легковые машины, в том числе такси. Объехать их было невозможно, поскольку улица очень узкая.

Информации о пострадавших нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.