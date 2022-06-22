Очевидцы сообщили о горящих лесах на юге Турции

Туристы поделились кадрами пожаров в курортных районах Турции. В Мармарисе полыхают леса. Местные правоохранители выясняют причины происходящего. По одной из версий, это был поджог. Об этом сообщает ТАСС.

На юге страны горит хвойный лес. Очевидцы утверждают, что в отелях чувствовался запах гари. В данный момент возгорание взято под контроль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.