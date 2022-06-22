Движение по дублеру улицы Земляной Вал восстановлено по одной полосе, сообщили в Дептрансе. Однако небольшой затор сохранился.

В Москве произошла авария перед пересечением улицы Земляной Вал с Николоямской улицей. Там столкнулись четыре машины. О пострадавших и причинах аварии не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.