Новости последнего часа: в Москве эвакуировали людей из ТЦ "Афимолл"

В Москве эвакуировали людей из ТЦ "Афимолл". Из-за работ городских служб временно закрыт выход № 3 станции "Деловой центр", сообщили в Дептрансе.

Российские власти подготовят ответ на транспортную блокаду Калининграда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

САО в 2022 году станет одним из лидеров по вводу новостроек программы реновации, сказал глава Депстроя Рафик Загрутдинов.