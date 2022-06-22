Названа предварительная причина пожара в ТЦ "Афимолл"

В столичном ТЦ "Афимолл" произошел пожар. Ранее источники информагентств сообщали, что мог загореться жир в вентиляции одного из кафе.

Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.