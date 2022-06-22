Названа причина задымления в ТЦ "Афимолл"

Задымление произошло в московском ТЦ "Афимолл". Очевидцы сообщили, что дым заметили у магазина парфюмерии.

Однако, как стало известно позднее, причиной задымления стала вспышка жировых отложений в вентиляции одного из кафе.

Всех людей из здания эвакуировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

