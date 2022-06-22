Людей эвакуировали из бизнес-центра на Киевском шоссе

В бизнесе-центре "Комсити" на Киевском шоссе прошла эвакуация. Всех людей вывели на улицу.

Специалисты уже на месте и проводят проверку. Однако что стало причиной эвакуации – неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.