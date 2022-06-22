Пожар произошел в ТЦ "Афимолл" в центре Москвы

В столичном ТЦ "Афимолл" произошел пожар. Сначала очевидцы сообщили, что в одном из магазинов случилось задымление.

В данный момент сотрудники ТЦ и посетители покинули здание. Они дожидаются окончания проверки МЧС. Специалисты выясняют, где произошел пожар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.