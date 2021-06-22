Подозреваемая в убийстве вожатая рассказала, почему ударила коллегу ножом в Подмосковье

Следователи выложили видео допроса вожатой, подозреваемой в убийстве коллеги в детском оздоровительном лагере в Подмосковье.

23-летняя девушка проходила студенческую практику. По версии следователей, произошла ссора, и одна из вожатых несколько раз ударила другую ножом.

На допросе подозреваемая заявила, что занервничала.

Экспертиза показала, что подозреваемая была пьяна. Пока меру пресечения не избрали, следователи будут просить об аресте до начала судебного разбирательства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.