Очевидец рассказал о пожаре на пленочном складе в Тучкове. Он утверждает, что работал на загоревшемся прессе.

"Произошло замыкание пресса. Я вчера на прессу просто работал. Пошло по проводам сразу... Оболочка колбасная, сосисочная моментально вспыхнула, и я убежал", – рассказал мужчина.

Склад загорелся на кирпичном заводе в Технологическом проезде накануне вечером. На место происшествия были направлены экстренные службы.

Возгорание также показали с квадрокоптера. На видео видно как пламя, так и задымление, которое распространилось по всему зданию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.