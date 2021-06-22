В Новосибирске пришлось задержать вылет самолета из-за дебошира на борту

В новосибирском аэропорту пришлось задержать вылет самолета из-за дебошира на борту. Видео появилось в Telegram.

40-летний мужчина ругался, матерился и кричал, махал руками и отказывался пристегиваться. Угомонить нарушителя пытались всем экипажем, включая командира корабля. В сложившейся ситуации командир воздушного судна принял решение прервать руление и вернуться к месту стоянки самолета из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров.

Дебошир вместо Нового Уренгоя отправился в отделение полиции. По словам мужчины, пил он только пиво. В итоге на него составили два протокола: за мелкое хулиганство и невыполнение распоряжений командира. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.