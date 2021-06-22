В ТиНАО загорелся ангар в промзоне

В ТиНАО произошел пожар в промзоне. Огонь перекинулся на ангар, площадь пожара превысила 300 квадратных метров.

На место быстро приехали столичные пожарные и потушили огонь. Никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.