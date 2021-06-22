Пожар на складе в Подмосковье локализовали

В Подмосковье локализовали крупный пожар на складе. В селе Тучково загорелся ангар с пленкой. Помещение вспыхнуло накануне вечером.

Изначально огонь охватил 250 квадратных метров, вскоре площадь возгорания увеличилась до 8 тысяч "квадратов". Пламя перекинулось на цеха, там хранятся емкости с ацетоном.

Видео пожара появилось в соцсетях. Как сообщают очевидцы, темное облако растянулось на 15 километров – до Кубинки. Местные жители жалуются на едкий запах в воздухе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.