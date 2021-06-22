Новости России: в Крыму приостановили работу пляжей, пострадавших от наводнения

В Крыму закрывают пляжи, пострадавшие от наводнения. Их признали непригодными для купания. Специалисты Роспотребнадзора опасаются роста кишечных инфекций. Морскую воду сейчас проверяют, в том числе на холеру. Также измеряют уровень загрязнения почвы. Тем временем путешественники публикуют в соцсетях фотографии самого высокого водопада Крыма Учан-Су. После ливней он достиг максимальной силы за 50 лет. Правда тропа, ведущая к водопаду, смыта сошедшим селем, также разрушена подпорная стена рядом с дорогой. Поэтому сейчас на территории Ялтинского горно-лесного заповедника обследуют популярные туристические маршруты, они могут представлять опасность для туристов. Непогода обрушилась на юго-восток Крыма на той неделе. Сильнее всего досталось Керчи и Ялте. По последним данным, пострадали 49 человек. Один погиб и еще одна женщина пропала без вести.

Медведь напал на туристическую группу в национальном парке "Ергаки" в Красноярском крае. Погиб подросток, еще один человек травмирован. Подробности происшествия выясняют.

В Барнауле фонтан с девятиэтажный дом забил из-под земли прямо на трассе. Зрелищный гейзер запечатлела камера навигатора. Прорыв магистральной тепловой произошел во время гидравлических испытаний.

В Приморье прорвало накопитель химических отходов, все содержимое вылилось в реку, которая впадает в море. Горнодобывающий комбинат прокомментировал инцидент. Там считают, что ничего страшного не произошло и назвали это обычным процессом слива отходов.

В Якутске держится аномально жаркая погода. Воздух раскалился до плюс 30–35 градусов. Из-за жары есть опасность возникновения пожаров. Поэтому в Якутске ввели особый режим. До 18 июля нельзя выезжать в пригородные леса. По оперативным данным, на территории Якутии тушат 25 лесных пожаров. Сейчас аналогичный режим введён в 16 районах республики.

В Бурятии про коронавирус забыли, местный депутат закатил свадьбу на 300 гостей. Такой пир мало кого оставил равнодушным – снимки из ресторана разлетелись по соцсетям. Роспотребнадзор начал расследование по факту организации банкета. Сам депутат утверждает, что гостей было не 300, а 100. Также он добавил, что готов отвечать за свои поступки и ни о чем не жалеет – пожениться собирался давно, но из-за пандемии свадьбу постоянно приходилось откладывать.