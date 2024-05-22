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22 мая, 21:15

Происшествия

Трамвайное движение приостановлено на улице Академика Королева из-за ДТП

Трамвайное движение приостановлено на улице Академика Королева из-за ДТП

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Трамвайное движение приостановлено на улице Академика Королева в связи с ДТП в районе остановки "Аргуновская улица". В департаменте транспорта уточнили, что трактор протаранил трамвай, после чего пассажирский состав сошел с рельсов. По предварительным данным, в ДТП виновен водитель трактора.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло около 18:20 по московскому времени. Пострадавших нет. По предварительным данным, в трамвае находились 10 человек. Всех оперативно эвакуировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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