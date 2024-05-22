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22 мая, 21:15

Происшествия

Движение поездов на станции Поварово в Подмосковье восстановили после пожара

Движение поездов на станции Поварово в Подмосковье восстановили после пожара

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Движение пассажирских поездов на станции Поварово в подмосковном Солнечногорске полностью восстановлено после возгорания в электричке. Об этом сообщают в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В ведомстве уточнили, что из-за пожара задержались четыре "Сапсана" и несколько пригородных поездов, три электрички были отменены. Для пассажиров пустили автобусы с остановками возле железнодорожных станций.

Электричка, следующая по маршруту Москва – Тверь, загорелась днем 22 мая, из вагонов всех эвакуировали. Пожар ликвидировали быстро, но время заняли работы по освобождению путей и восстановлению инфраструктуры. Прокуратура организовала проверку, на месте до сих пор работают следователи. Основная версия – замыкание электросетей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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